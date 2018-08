Catania il fucile calibro 12 usato dai sicari quella maledetta sera d'agostoUn dettaglio scritto nero su bianco nella nota firmata dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri che sta coordinando l'inchiesta per individuare i killer che hanno ucciso 27 anni fa il sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione.Per questo delitto sono stati assolti, con sentenza definitiva, i vertici corleonesi di Cosa nostra siciliana. Considerati per lungo tempo i mandanti di un delitto che doveva essere un favore della 'ndrangheta alla mafia siciliana. Scopelliti, quell'estate, stava preparando il processo davanti alla Corte di Cassazione del "gotha" di Cosa nostra. Il maxi processo di Palermo era arrivato al terzo grado di giudizio.si legge nel comunicato stampa diramato dalla Procura reggina dopo la cerimonia di commemorazione a Scopelliti - a seguito di mirata attività investigativa di questa Direzione distrettuale antimafia, con attività di ispezione e perquisizione di alcuni luoghi situati nel territorio della provincia di Catania, le ricerche svolte dalla Polizia di Stato delegata alle indagini, ed in particolare dal Servizio centrale operativo, dalla Squadra mobile della questura di Reggio Calabria e dalla polizia scientifica delle questure di Reggio Calabria e di Catania, con massiccio impiego di uomini e di risorse tecniche e tecnologiche, ha consentito di rinvenire, e sottoporre a sequestro, l'arma che, fondatamente, è da ritenere sia stata utilizzata per compiere l'attentato".. Evidentemente, il sequestro costituisce un importante passo avanti nella ricostruzione degli avvenimenti per cui si procede ed apre nuove e significative prospettive d'indagine, confermando, al contempo, recenti intuizioni investigative di questo Ufficio".Sicuramente però il ritrovamento rappresenta una tappa cruciale nell'indagine sull'agguato commesso nel 1991 in località "Piale" di Villa San Giovanni. Il giudice stava guidando la sua auto per fare rientro a Campo Calabro, il suo paese d'origine dove aveva deciso di trascorrere un periodo di ferie prima degli impegni romani, alla Suprema Corte.La famiglia, la Calabria, anzi l'intera nazione, attende da 27 anni.