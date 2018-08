, così come preannunciato ieri dall'amministratore delegato Pietro Lo Monaco". Lo scrive la società in una nota. "Il nostro club - aggiunge - ha affidato gli incarichi a un team di legali, già all'opera: all'avvocato Federico Tedeschini, coadiuvato dall'avvocato Giuseppe Gitto, è stato conferito mandato per quanto attiene al diritto amministrativo; all'avvocato Cesare Placanica, coadiuvato dall'avvocato Franco Passanisi, per i risvolti di diritto penale; all'avvocato Edoardo Chiacchio, coadiuvato dall'avvocato Ida Linda Reitano, per le azioni nell'ambito del diritto sportivo". (ANSA).