che appartengono al Movimento. E' stato il deputato regionale Giuseppe Zitelli a presentare al Presidente tutti i componenti del gruppo consiliare di Belpasso ed i membri della Giunta. Gli amministratori che formano il gruppo sono i consiglieri Daniela Tomasello, Tato Grasso, Giuseppe Santonocito, Andrea Magrì, Salvo Pappalardo, Moreno Pecorino, l'Assessore Graziella Manitta, l'Assessore Salvatore Pappalardo, il vice Sindaco Tony Di Mauro e naturalmente il neo Sindaco Daniele Motta. "Il gruppo di Belpasso è il più corposo del Movimento in Sicilia - dichiara Carlo Caputo membro della direzione regionale del movimento - sei consiglieri comunali, tre assessori ed il Sindaco Motta sono una significativa rappresentanza di Diventerà Bellissima, un gruppo che si è distinto e continuerà a far parlare di sé per la capacità di produrre buona politica". Il Presidente Musumeci, dopo aver elencato una serie di provvedimenti del Governo Regionale ha incoraggiato il giovane gruppo a proseguire una via d'impegno e servizio per questa terra.Soddisfatto l'on. Zitelli di poter contare a Belpasso su un ampio gruppo di valore che si muove nel segno della concretezza.