Piovono pallottole a Librino. E questa volta la temperatura è rovente in questa fetta di città ad altissima densità criminale. Il tuono di uno sparo ha squarciato l'aria alle 20 al viale Castagnola. Bersaglio un pregiudicato che è stato scarcerato da poco più di una settimana.che ora si trova ricoverato al Vittorio Emanuele di Catania. Sarebbero almeno cinque i colpi sparati dal killer. Però solo due o tre lo hanno centrato agli arti inferiori, provocando fratture al bacino e alla coscia. I proiettili però sono entrati e usciti. Le lesioni quindi non hanno compromesso organi vitali. Il 30enne infatti non è in pericolo di vita.Alcuni investigatori sono al viale Castagnola, teatro della sparatoria. Invece altri militari sono all'ospedale di via Plebiscito per poter interrogare la vittima e raccogliere elementi utili all'inchiesta.ha avuto dal giorno in cui è tornato un uomo libero. Il trentenne è uscito dal carcere il 3 agosto.