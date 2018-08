Nel corso del blitz dei Carabinieri nella casa di via Mulini a Vento il 43enne era riuscito a darsela a gambe. Le vacanze forzate le ha passate nella villa della suocera a San Giorgio. A suo carico il Gip ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere "per il reato in concorso di detenzioni finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti”.Vincenzo Salvo è un volto noto alle forze dell'ordine: con diversi precedenti penali. Potrebbe essere lui infatti l'importante collegamento per capire per conto di chi erano "custoditi" i sei chili di cocaina nascosti nell'armadio delle figlie. Le indagini faranno capire se Salvo è inserito in un'organizzazione di trafficanti oppure è "stipendiato" per nascondere le riserve di cocaina poi da smerciare nelle piazze di spaccio. L'inchiesta potrebbe portare a capire se ci sono anche legami con i clan che operano a San Cristoforo: Santapaola o Cappello.Una volta cinturata la zona i carabinieri hanno fatto irruzione nella villa insieme ad alcuni cani. Poi una volta individuato Salvo lo hanno ammanettato e arrestato. La vacanza forzata si è spostata nel carcere di Piazza Lanza.