negli ultimi anni e anche nelle ultime elezioni amministrative hanno cambiato casacca pur di mantenere o garantirsi qualche poltrona, meglio dire qualche strapuntino, che rischiavano di perdere se avessero mantenuto un minimo di coerenza politica e di progetto. Capisco bene che negli ultimi anni questo tipo di coerenza è apparsa un disvalore (e purtroppo ne so qualcosa anche per aver pagato sulla mia pelle l’attaccamento a questo principio) tuttavia non ho nascosto ne posso nascondere il mio disgusto per i “voltagabbana”. Ne abbiamo visti troppi! Chi pur di vincere è passato dal centrodestra al sostegno del sindaco Bianco 5 anni fa e che adesso ritroviamo con il sindaco Pogliese a sostegno dell’attuale Ammistrazione; chi dall’Mpa e da altre formazioni è venuto nel Pd sperando di poterlo utilizzare come tram per appagare le proprie ambizioni con il governo Crocetta o con il governo nazionale di centrosinistra e che adesso flerta con Musumeci o col governo nazionale e chi, infine, pur di sedersi o rimanere seduto in qualche sedia di qualche partecipata si è iscritto tra i voltagabbana.e a chi governa a Palermo o altrove, noi siamo tra i testardi convinti che il confronto tra l’opposizione e la maggioranza si debba sempre fare alla luce del sole e che è possibile, restando fedele ai diversi schieramenti, poter fare accordi e lavorare per il bene delle comunità e dei cittadini. Ma vorremmo tanto non assistere più a questi atteggiamenti da voltagabbana perché oggi possono essere funzionali a Pogliese ma domani sono pronti ad esserlo per qualcun altro. Noi, purtroppo, ne sappiamo qualcosa. Per questo diciamo a chi pensa in questo modo di governare con maggioranza fatte di troppi trasformisti di stare accorti e di ricordarsene.