La Polizia di Stato ha tratto in arresto il pregiudicato Salvatore Musumeci

(cl.1973),

responsabile del reato detenzione ai fini di spaccio di “erba”. Il personale della Squadra Mobile, Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”, nell’ambito di attività info-investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti, apprendeva che un soggetto di circa quarant’anni, approfittando della numerosa presenza di persone in relazione al noto mercato chiamato

“

o’luna”, in questa piazza Carlo Alberto, aveva posto in essere un’attività di spaccio, servendosi di un furgoncino Fiat Fiorino, lì parcheggiato, per celare lo stupefacente.

feraDopo i necessari accertamenti preliminari, nel corso di un mirato servizio di osservazione, gli agenti della Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”, confondendosi tra i venditori ambulanti, individuavano il soggetto, successivamente, notandolo proprio nell’atto di cedere, ad occasionali acquirenti, sostanza stupefacente, prelevata da un sacchetto in plastica celato tra il Fiorino bianco ed il muro. L’uomo veniva, quindi, fermato e, all’interno del sacchetto in plastica, sono stati rinvenuti e sequestrati n.29 involucri in carta stagnola contenenti sostanza stupefacente per un peso complessivo di 70 grammi circa ed una somma di denaro, provento dell’attività illecita.Musumeci è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’A.G.