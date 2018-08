Salvini a Catania, giunta straordinaria su dissesto e sicurezza

Il Ministro dell'Interno sarà in città per visitare la Geotrans, azienda oggi amministrata dallo Stato dopo la confiscata alla criminalità organizzata, e fare il punto con la giunta Pogliese. Il programma prevede, infatti, una giunta straordinaria su dissesto e sicurezza. In serata, invece, Salvini sarà a cena a Furci Siculo in compagnia del sindaco leghista e dei supporter siciliani del partito. Tutto organizzato dall'assessore comunale di Catania, Fabio Cantarella.