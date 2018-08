Fermato dalla pattuglia ad un posto di controllo in Largo Crispi a Mineo, conduceva la propria Fiat Punto, già sottoposta a sequestro, senza patente (mai conseguita) e senza la copertura assicurativa. Perquisendogli la macchina, i militari vi rinvenivano all’interno: un coltello a serramanico con lama di cm.9 ed un tirapugni in acciaio. Durante le operazioni di sequestro e recupero del veicolo da parte di una ditta autorizzata, il giovane palagonese andava in escandescenza, danneggiando dapprima la propria autovettura con un tubo di ferro ed aggredendo poi i carabinieri che tentavano di bloccarlo, proferendo al loro indirizzo anche frasi minacciose. Le armi bianche sono state opportunamente poste sotto sequestro.