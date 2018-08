Un fatto più procedurale che di sostanza. Il fermo del 52enne, infatti, era già stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari di Siracusa, che contestualmente ha emesso l'ordinanza. Alfio Sanfilippo è stato, infatti, fermato dalla Squadra Mobile di Catania davanti al carcere di Brucoli, in provincia di Siracusa, dove era andato per costituirsi.Testimonianze, filmati, esami scientifici e una serie di prove non hanno lasciato dubbi agli inquirenti. Tutto sarebbe stato scatenato da una moto riparata male. Il meccanico, giovanissimo, avrebbe avuto una lite finita con una colluttazione con il genero che si sarebbe andato a lamentare per la riparazione poco riuscita dello scooter della moglie. Una volta arrivato a casa, avrebbe raccontato tutto alla moglie, che a sua volta sarebbe andata a riferire tutto al papà, Alfio Sanfilippo. A quel punto "u carruzzeri" armato di pistola sarebbe andato in officina per chiedere spiegazioni sull'aggressione al genero. La situazione poi sarebbe degenerata. Alfio Sanfilippo ha sparato quattro colpi di revolver. Fortunatamente solo uno ha colpito il meccanico. "U carruzzeri" è andato in via De Lorenzo con la sua bici elettrica. Il suo passaggio pochi minuti prima delle 15 e pochi minuti dopo è stato immortalato da una telecamera.Nel 2009 è stato arrestato insieme a Sebastiano Lo Giudice, all'epoca latitante, in una stalla di sua proprietà mentre si stava svolgendo un summit tra i vertici dei Cappello-Carateddi. In quella stessa stalla la Squadra Mobile ha trovato quattro bossoli calibro 38. Probabilmente Sanfilippo ha svuotato il caricatore dopo il tentato omicidio. Il difensore di Alfio Sanfilippo, l'avvocato Salvo Leotta, sta valutando se fare richiesta al Tribunale del Riesame. Una decisione che prenderà "non appena studieremo le carte", dice.