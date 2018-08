Ero il 'capo corista', ho passato anni ad arringare il tifo, con le spalle alla porta. Vedevo poco e niente della partita, ma ero felice. Noi Indians abbiamo sempre fatto un tifo pulito, mai disordini, sempre dialogo e rispetto degli avversari”. Racconta così i suoi ricordi da adolescente Salvo Pogliese, sindaco di Catania, intervistato da Maddalena Bonaccorso per il mensile I love Sicilia nel nuovo numero che lo vede in copertina nell'edizione di Catania. In un'intervista tra pubblico e privato, Pogliese ripercorre anche i primi anni in politica con il Fronte della Gioventù. Con un aneddoto che incrocia passione calcistica e politica: “Ho sciolto il gruppo – racconta al mensile, acquistabile on line e in edicola - quando mi sono reso conto di non poter davvero più conciliare l’impegno ultrà con la politica. Era domenica 21 febbraio 1993, a Catania si svolgeva il corteo regionale del Fronte della Gioventù, e io ero il segretario provinciale giovanile. Contemporaneamente c’era anche il derby Palermo-Catania, a Palermo. E io dovetti scegliere il corteo. Sciolsi gli Indians quel giorno, e mi piace ricordare il fatto che qualche anno dopo diventai anche amico dello storico capo ultras palermitano, Sesto Terrazzini”.