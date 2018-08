Una donna, nel tentativo di spegnere le fiamme, si è ustionata. È accaduto questa mattina, poco prima delle 10, in Via Eduardo De Filippo, 66, a Belpasso. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco, della sede distaccata di Paternò. I pompieri dopo aver completato le operazioni hanno verificato se sussistessero ulteriori fonti di pericolo al fine di mettere in sicurezza l'abitazione. L'abitazione da un primo sopralluogo pare non aver subito danni significativi.Ha ustioni di secondo grado sul 20% del corpo (viso, mani, gambe), provocate da una fiammata. Ultimato il primo trattamento, sarà ricoverata in terapia semi-intensiva, nel Centro Grandi Ustioni.