avvalendosi del supporto degli Ispettori – UPG dell’U.O. di controllo e vigilanza del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro - appartenenti al Dipartimento di Prevenzione diretto dall’Ing. Antonio Leonardi, per l’intera giornata di ieri hanno ispezionato diversi cantieri edili attivi sul territorio di competenza, conseguendo i seguenti risultati:inidoneità impalcature e opere provvisionali;inidoneità dei parapetti e tavole fermapiedi lungo le aperture nei muri e nei ballatoi prospicienti il vuoto;inidoneità misure necessarie per salvaguardare i lavoratori da possibili rischi di natura elettrica;inidoneità andatoie e passarelle destinate al trasporto e/o passaggio di persone o materiali;mancanza di idonei spogliatoi dotati di armadietti in numero congruo ai lavoratori impiegati in cantiere;insufficienza di adeguati mezzi estinguenti e omessa verifica di efficienza di quelli esistenti;mancanza di idonei servizi igienici assistenziali;omessi provvedimenti in materia di primo soccorso;omesso controllo del pacchetto di medicazione risultato scaduto di validità.Denunciato il titolare di una impresa di costruzioni edili con sede legale a Catania, per:mancanza del piano di montaggio e smontaggio del punteggio installato nel cantiere edile.L’attività consentiva complessivamente di:adottare il sequestro preventivo di un cantiere edile; elevare ammende e sanzioni amministrative per oltre 40.000 euro.