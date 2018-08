ha aperto un fascicolo dopo le due delibere della Corte dei Conti – come è stato confermato a LiveSicilia – che hanno accertato lo stato di dissesto finanziario dell'Ente.Nel mirino degli inquirenti ci sono i bilanci partoriti durante la sindacatura di Enzo Bianco, bilanci viziati – secondo i magistrati contabili – da numerose irregolarità., ma nessun amministratore è stato mai condannato né per la voragine dei conti comunali, né per le modalità di spesa. Non sono mancati i colpi di scena, come quando un noto Gip si è astenuto nel processo contro Raffaele Stancanelli, che aveva nominato, in precedenza, come assessore il cognato del giudice.dissesto più volte non dichiarato, da chi ha preceduto Enzo Bianco, anche attraverso espedienti di finanzia creativa. Ma alla fine, l'ex sindaco della primavera è rimasto con la patata bollente in mano. Colpa – ha sottolineato – anche della drastica riduzione dei trasferimenti da parte del governo centrale, non prevista nel Piano di rientro redatto da Stancanelli, ma soprattutto del riconoscimento di numerosi debiti fuori bilancio fatti in precedenza., tanto che, proprio in calce alla delibera 154, la Corte dei Conti auspicava l'intervento della Procura di Catania. A dire il vero, i giudici del pool sui reati della pubblica amministrazione sono già da tempo sulle tracce del Comune di Catania e hanno portato alla luce numerosi scandali amministrativi collegati con la gestione di palazzo degli Elefanti.Quelle della Procura sono top secret, come anche i nominativi degli indagati, ammesso che esistano, perché l'indagine è alle fasi iniziali e il fascicolo potrebbe essere aperto contro ignoti., ovvero l'inserimento di quasi 44milioni di euro all'attivo, riutilizzando risorse della rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti. In questo modo, come detto, il Comune avrebbe simulato la copertura del disavanzo dal 2012 al 2014, tanto che la Corte dei Conti parla di un risultato “solo apparentemente positivo”.Le anomalie riguardano “la presenza, nello Fpv, di residui attivi relativi ad entrate tributarie (recupero credito ICI e TOSAP) che per loro natura non si prestano a concorrere alla determinazione del FPV poiché trattasi di entrate che presuppongono l'esistenza di un titolo giuridico al momento del relativo accertamento e per le quali l'accertamento stesso dovrebbe coincidere con la loro esigibilità”. A questo punto entrerebbe in ballo quello che appare come un gioco di prestigio finanziario, con importi che, secondo la Corte, sono stati accertati al dicembre 2014, cancellati il 1 gennaio 2015 e che spuntano nuovamente nell’esercizio 2015.“anomale irregolarità”, “anomale cancellazioni dei residui” e molto, molto altro. TUTTE LE ACCUSE Adesso i bilanci che scottano del Comune sono nelle mani dei magistrati.