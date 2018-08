A coordinare gli interventi, che prevedono un’ingente dispiegamento di personale e mezzi, sarà il settore ecologia e ambiente del comune, sulla scorta di un piano voluto dal sindaco Salvo Pogliese per restituire vivibilità e decoro a una zona che presenta numerosi problemi sotto il profilo dell’igiene pubblica.-ha spiegato il sindaco Salvo Pogliese a conclusione di una riunione operativa con l’assessore alla nettezza urbana Fabio Cantarella- ridiamo dignità e agibilità a una zona che ha assunto ormai un valore simbolico per la rinascita di Catania. I cittadini che abitano in prossimità del vecchio San Berillo devono potere vivere in un contesto migliorato rispetto al degrado e all’inciviltà a cui sono stati costretti per incuria e abbandono. Lavoriamo in questa direzione con tutte le forze che abbiamo -ha concluso Pogliese- e annuncio che questa azione di ripulitura e disinfestazione sarà ripetuta in questa e in altre zone”.e ripulitura aveva interessato via Teatro Massimo, piazza Bellini e le strade della movida.