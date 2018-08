mese di agosto, ferragosto e giorno 16 inclusi. Una presenza chel'organismo pastorale dell'Arcidiocesi di Catania assicuraquotidianamente per tutto l'anno, perché la carità non va in vacanza.Saranno rispettati, pertanto, gli orari tradizionali delle due mense.Nel dettaglio, dal lunedì al sabato, presso l'Help Center della stazionedi Catania Centrale, saranno offerte la colazione e la cena,rispettivamente alle 9:30 e alle 18:30, mentre nelle domeniche, inseguito alla celebrazione eucaristica di Don Piero Galvano, direttoredella Caritas Diocesana, verrà servito il pranzo a partire dalle 12:30.A disposizione degli assistiti anche la mensa “Beato Dusmet” di Librinoche conferma le aperture tradizionali nei giorni di lunedì, mercoledì,venerdì e sabato per il pranzo alle ore 12:30. Non si ferma nemmenol'unità di strada, il servizio di ronda serale per la consegna di pasticaldi, vestiti e beni di prima necessità ai senzatetto della Città, che,come di consueto, sarà operativa per tutte le sere della settimana.alle 12:00, e sabato dalle 8:30 alle 11:00, e la Rete di AccoglienzaSanitaria, martedì dalle 09:30 alle 12:00 e sabato dalle 09:30 alle11:00. All'interno della stessa struttura sarà possibile, inoltre,donare indumenti, purché siano in buono stato e di stagione, chedovranno essere consegnati esclusivamente a operatori/volontari dellaCaritas, dal lunedì al venerdì (8:30/12:00) e sabato (8:30/11:00). Ladistribuzione del vestiario avverrà, come di consueto, in tutti i giornidella settimana dopo la colazione. Un impegno quotidiano e senza soste che è scandito dai numeri di alcuni servizi resi dall'Help Center nel corso dello scorso anno: 134 milapasti serviti in mensa, 49.430 servizi colazione e abbigliamento, 5.480disbrigo pratiche e orientamento al lavoro.