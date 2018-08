Ha cambiato città e si è nascosta cercando di sottrarsi ai ripetuti maltrattamenti. "Via dall’incubo”. Così come si intitola un famoso film. Nello stesso tempo però ha deciso di denunciare il marito, S.D.M, 37 anni che il 25 luglio scorso è finito in carcere. Anche se la notizia la magistratura l’ha diffusa solo oggi agli organi di stampa attraverso una nota ufficiale.L’inchiesta ha portato a scoprire anni e anni di soprusi. Il marito non si è fermato nemmeno davanti ai figli. Gli occhi innocenti dei bimbi hanno dovuto assistere alle violenze subite dalla mamma. La magistratura parla di “condotte vessatorie e prevaricatrici che hanno ingenerato nella coniuge uno stato di ansia, paura e angoscia che oltrepassa i limiti del normale sentimento di umanità”.. E oltre alle violenze e alle vessazioni il marito si sarebbe disinteressato anche del sostenimento familiare. La moglie ha quindi dovuto fare da mamma e papà.E questo l’avrebbe portato a diffondere notizie false e lesive della reputazione della moglie tra amici e parenti. Sarebbe arrivato anche a minacciarla di morte inserendo all’interno del proprio profilo Facebook immagini che inneggiavano “atti violenti da parte di uomini su donne in difesa dell’onore e per vendicare i tradimenti subiti”.a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.