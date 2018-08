Esplosione a Bologna, Assotir

Così commenta il prof. Pino Bulla, vice presidente nazionale di Assotir e consulente europeo nel settore del trasporto delle merci pericolose.nella nostra autostrada A18 Catania-Messina, spalanca scenari catastrofici e da thriller – continua Bulla -. I trasporti delle merci pericolose (ADR) richiedono spazi adeguati al transito dei mezzi che andrebbero considerati alla stregua di trasporti eccezionali. Inoltre la nostra pseudo-autostrada – sottolinea Pino Bulla – per lunghi tratti è a corsia unica. E da Giardini Naxos in poi è piena di gallerie che sono sature di gas inodori e volatili. Basterebbe quindi una piccola distrazione per provocare scenari simili a quelli che abbiamo visto ieri sul raccordo di Bologna ma con esiti, se possibile, ancora più gravi.il progetto, già esecutivo, di un’autostrada del mare dedicata - ha concluso Pino Bulla precisando di voler coinvolgere anche il presidente della Camera di Commercio del Sud Est, Pietro Agen - ai veicoli di dimensioni eccezionali e a quelli che trasportano merci pericolose”.