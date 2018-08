Ottavia Rinaldi, nata a Messina nel 1991, ha intrapreso lo studio dell’arpa all’età di nove anni. Nel 2011 si diploma al Conservatorio “N. Rota” di Monopoli e nel 2014 consegue la Laurea in Discipline Musicali al Conservatorio “G. Verdi” di Como. Si perfeziona nello studio dell’arpa classica e jazz ottenendo il massimo dei voti al Master di II° livello al conservatorio ”Arrigo Boito” di Parma. Ha partecipato a numerosi concorsi nazionali ed internazionali classificandosi sempre tra i primi posti. Ha ottenuto l’idoneità per l’ O.G.I. (Orchestra Giovanile Italiana 2010 e 2013), nel 2013/2014 per la Selezione Finale dell’ EU.Y.O (European Youth Orchestra) e per il ruolo di Prima Arpa al III Festival Internazionale “Palermo Classica”. Nel 2011 ha preso parte ad un progetto di Musica da Camera diretto dal M° Domenico Di Leo. organizzato dall’ ISMEZ (Istituto Nazionale per lo Sviluppo Musicale nel Mezzogiorno). Nel 2010 ha partecipato come solista al Recital dedicato al poeta “Antonio Caldarella” nel Giffoni Film Festival. Collabora dal 2014 con l’orchestra del Teatro Sociale di Como come Prima Arpa. Attualmente studia jazz alla “Filarmonica di Villadossola”.conservatorio di Milano e contrabbasso classico al conservatorio di Como. Partecipa ai seminari di Nuoro Jazz vincendo la borsa di studio della classe di basso elettrico. Attualmente collabora in diversi progetti a Milano e in Svizzera, con la VJO (Verdi jazz orchestra), Giuseppe Vitale e altri.a Milano, si è diplomato all’Accademia CPM in Batteria Pop/Rock e successivamente ha conseguito la laurea in Batteria Jazz al conservatorio di Como. Ha seguito diversi corsi di approfondimento, studiando improvvisazione e frequentando i seminari di alta specializzazione. Di recente ha collaborato ai dischi e progetti che testimoniano la passione per la ricerca continua di nuovi percorsi musicali, sempre ispirandosi alla tradizione jazzistica. È attivo anche nell’ambito della popular music con il progetto VinoRaro, uno spettacolo sul cantautore italiano Rino Gaetano.