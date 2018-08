Si è trattato di un confronto ufficiale a poche settimane dall’insediamento del neo primo cittadino.he è servito anche a me per rendermi conto dei rapporti tra istituzioni e stampa: in un momento in cui, le informazioni rischiano di essere trasferite in modo distorto. Ho intenzione di instaurare un serio dialogo di collaborazione, ognuno con le proprie competenze e senza invadere il campo altrui”. Ed il Comune di Biancavilla potrebbe ospitare presto un appuntamento formativo legato ai giornalisti del territorio.in atto dal Comune di Biancavilla a proposito della figura del portavoce chiamato a relazionarsi con la stampa – dice il segretario, Lo Porto -. Ma abbiamo anche affrontato temi di più ampio respiro. Mi auguro che, in questo senso, il Comune di Biancavilla possa essere preso d’esempio”.