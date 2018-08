Merito delle scelte coraggiose del Direttore Artistico Daniele Gangemi e della spietata giuria composta dal Presidente Paolo Buonvino e dai giurati Cinzia Castania, Daniele Ciprì, Paolo Saviolo ed Ottavio Cappellani. Ma non si ferma qui il Festival, rilanciando con un contest dedicato ai giovani che si avvarrà di un’innovativa formula mai vista prima e capace di trasformare per una settimana Militello in una Cinecittà a cielo aperto. Dal 31 Agosto al 2 Settembre il MIFF ‘18 sarà quindi il punto di riferimento di tutti gli appassionati di cinema, dai semplici spettatori ai professionisti del settore.

si preannuncia ed impone da subito come l’evento cinematografico indipendente più importante d’Italia.