"Effettuato oggi in mattinata sopralluogo dei tecnici dell'ufficio periferico Irsap di Catania per verificare lo stato dei canali e il livello delle acque che attraversano la zona industriale. È stato fatto un intervento la scorsa notte per evitare che i canali strabordassero ulteriormente dopo le piogge abbondanti del fine settimana ed è stato abbassato gradualmente il livello dello sbarramento per consentire alle acque di defluire sotto controllo costante. Questo monitoraggio continuo e costante in sinergia con i tecnici del Comune di Catania ha permesso all'acqua che ha purtroppo raggiunto gli stabilimenti in prossimità del canale Arci e quindi lungo la Quinta Strada - che è l'area maggiormente depressa ricadente nella Zic, zona industriale comunale - di defluire dopo l'allagamento di domenica pomeriggio. L'operazione congiunta effettuata da Irsap e Comune di Catania ha evitato alle acque reflue di raggiungere la playa".