Sul posto i Carabinieri, la polizia municipale e due squadre di vigili del fuoco - Maletto e Randazzo - i sanitari del 118 e l'elisoccorso. Ancora da definire la dinamica per cui il mezzo è uscito fuori strada.

e stavano percorrendo il viale John Kennedy in direzione Bronte quando per evitare un cane il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. Inutili i soccorsi per Chiara e Ivan. Sbalzati fuori dall'abitacolo, sarebbero infatti morti sul colpo. Feriti invece gli altri due ragazzi, entrambi classe '89, uno di Adrano, l'altro di Biancavilla. Nel frattempo sul web si moltiplicano i messaggi di cordoglio. Sulla bacheca di Igor scrive un amico di infanzia. "Apprendere una tragedia quando sei lontano dalla tua casa natale, fa male... Ma quando scopri che una delle amicizie che ti ha lasciato il segno, tra ricordi e un'infanzia spensierata, un'amicizia cresciuta insieme, importante! ti lascia per sempre cosi, è un flagello che spezza il cuore, e l'anima". E aggiunge: Addio Igor, il mio gigante buono, dal cuore grande. Un abbraccio. Senza parole"