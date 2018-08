Lucia è la campionessa Italiana per la categoria Juniores, Fabiana è stata campionessa Italiana nel 2015.

Tra le mure di quel palazzetto dello sport che da fuori, ormai da vent’anni, è pieno di erbacce, micro discariche, muri e scale sporche e disastrate, si sono costruiti i sogni di queste due campionesse. Tra le corde e i guantoni Lucia e Fabiana hanno cercato la loro strada e hanno scelto lo sport per seguire il loro percorso di riscatto.Due storie legate allo sport, a Librino e alla Boxe Team Catania Ring.Lucia, occhi neri, ha quattordici anni ed è già una campionessa, non solo nello sport ma anche nella vita. È riuscita grazie alla boxe a sorridere e lasciarsi dietro i problemi del quartiere. In questi giorni per lei è arrivata la prima convocazione in nazionale.“Io ero venuta perché volevo dimagrire e in effetti non solo sono dimagrita, ma sono diventata campionessa italiana per la categoria 75 chili”. Fabiana non è di Librino, arriva da Belpasso, ma a Librino ci sono tutti i suoi amici e vive il quartiere da sempre. Due giovani donne, due ragazzine che hanno in comune la passione per la boxe, uno sport con un alto tasso di autodisciplina e autostima.Donini cura il Palanitta insieme al coach Antonino Maccarrone e Mario Reitano. “La nostra è una missione e una passione – racconta Donini – abbiamo portato diversi pugili dilettanti verso il professionismo come Danilo D’Agata, Vincenzo Spampinato che dovrebbe essere il prossimo sfidante per il titolo Italiano e Claudio Kraiem un altro astro nascente della boxe italiana”.