di via Aci Castello e Viale Ulisse. Li ha richiesti la ditta che sta eseguendo l'opera, la Aci Galatea, che ha richiesto ulteriori quindici giorni per completare i lavori, la cui consegna era inizialmente prevista per il 31 agosto e, con provvedimento del dirigente Leonardo Musumeci, è stata posticipata al 15 settembre. Dal 20 agosto è Istituito divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione dei residenti e dei mezzi di soccorso via Aci Castello, dall'incrocio di via Medea per circa 200 metri verso Sud, è istituito senso unico di marcia in via De Cristoforo, nel tratto e nel senso dall'incrocio di viale Ulisse a via Pietro Nenni; è istituito divieto dì fermata ambo i lati in via De Cristoforo, dall'incrocio di viale Ulisse a via Pietro Nenni.