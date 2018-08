Arrestato latitante 22enne

in esecuzione di un'ordinanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, emessa in data 27.3.2018 dal Tribunale di Verona (in relazione ad una rapina commessa ai danni della UBI Banca di Verona, nella quale, in concorso con altri, aveva asportato dalla cassaforte oltre 100.000 euro).Nella tarda serata di sabato, personale della Squadra Mobile, Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”, ha individuato e tratto in arresto il 22enne in piazza dei Martiri.Nella sua abitazione, è stato, altresì, rinvenuto e sequestrato un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente, Guardo, pertanto, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Durante la permanenza presso gli Uffici di Polizia, è emerso che il 22enne era, altresì, destinatario di ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Enna, per un furto commesso a Valguarnera (EN) il 3.11.2017.Espletate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Catania - Piazza Lanza.