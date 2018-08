Reflui in mare scatta il divieto di balneazione

Cari amici a causa di un inconveniente igienico sanitario che si sta cercando di risolvere in tempi brevi, vi informo che al momento è in atto il divieto di balneazione temporaneo nel tratto di mare compreso tra il Lungomare Scardamiano (piazza Martiri delle Foibe) e il Lungomare dei Ciclopi (via Macrì)", scrive Drago. "

Non appena l'intervento di riparazione della condotta di collettamento dei reflui tra via Aci Trezza e Aci Castello verrà completato, ed i tecnici dell'Asp verificheranno lo stato delle acque, verrà rimosso il divieto. Vi terremo informati e ci scusiamo per il disagio".

Lo ha scritto sul Fb il primo cittadino Filippo Drago esponendo i contenuti dell'ordinanza che si è resa necessaria dopo gli accertamenti dell'ufficio ecologia "