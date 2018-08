Un fedelissimo di Salvo Pogliese curerà i delicatissimi rapporti con il consiglio comunale, le municipalità e le istituzioni comunitarie e regionali. Si tratta di Antonio Dario Loritto, classe 1972, già collaboratore dell’ex vicepresidente all’Ars e membro dello staff di Pogliese a Bruxelles. Il provvedimento è di due giorni fa. “Visto il curriculum vitae del Signor Dario Antonio Loritto – si legge - Ritenuto opportuno avvalersi della consulenza di persona esperta in materie attinenti ai rapporti con il Consiglio Comunale, le Municipalità, le Istituzioni Regionali, Comunitarie e l’Anci e che tale specifica competenza professionale, acquisita dal Signor Loritto in un contesto anche comunitario di alta qualificazione, integra i requisiti della documentata professionalità richiesti dalla legge e rende il soggetto specificatamente idoneo a supportare l’Amministrazione nell’espletamento dei suddetti rilevanti compiti”.Carte alla mano emerge che la figura di esperto è “il solo incarico” previsto dal “Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, approvato con la deliberazione di C.C. n. 14 del 02.02.20l3”. Per quanto concerne il compenso di Loritto si dovrà attendere il Direttore delle Risorse Umane e Organizzazione – Ufficio Servizio Civile disponga un “apposito provvedimento per l’impegno della spesa necessaria a far fronte alle obbligazioni derivanti dal provvedimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni finanziarie”.