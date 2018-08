E quando la polizia è arrivata per arrestarlo, Emanuele Isola, 28 anni, non ha gradito l'interruzione. Tant'è che ha spintonato gli agenti ed è fuggito. Anche se un poliziotto lo ha acciuffato qualche metro più avanti. Ora Isola deve difendersi dai reati di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.La Squadra Mobile e i poliziotti del Commissariato di Librino, insieme ai cani antidroga, hanno notato Isola prelevare due involucri di marijuana e lo hanno bloccato. Quello che aveva in mano erano solo due dosi prelevate da una busta di plastica, sequestrata, che ne aveva all'interno 55 involucri di "erba" per un totale di 100 grammi.hanno trovato e sequestrato (a carico di ignoti) due buste contenenti 100 involucri di marijuana per un peso complessivo di 160 grammi. Isola è stato trasferito al carcere di piazza Lanza.