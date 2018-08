Ma di Matilde Reitano, catanese, non si hanno notizie da ieri sera. La donna, sposata e mamma di un bimbo, ha fatto perdere le sue tracce in via Sebastiano Catania. Pare che Matilde non abbia con sé il cellulare, che sarebbe stato trovato (almeno queste le informazioni frammentate che arrivano) nella sua abitazione. La borsa invece è stata rinvenuta ad Ognina.Intanto è scattato il tam tam su Facebook e si stanno moltiplicando le condivisioni con la foto del bel volto di Matilde. Chiunque avesse informazioni, di qualsiasi tipo, telefoni a carabinieri o polizia.