poiché ritenuti responsabili del concorso in spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Ad operare gli uomini del Nucleo Operativo i quali, dopo averli osservati scambiarsi i ruoli di pusher e vedetta, piazzando la droga al cliente di turno, sono intervenuti per bloccarli e perquisirli. I due nascondevano la droga nelle mutande, complessivamente 40 grammi di marijuana suddivisa in dosi e inoltre 100 euro in banconote di piccolo taglio, incassate dalla pregressa vendita dello stupefacente. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre gli arrestati attenderanno la direttissima agli arresti domiciliari.