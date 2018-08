Lo hanno trovato così i poliziotti arrivati in piazza Don Minzoni dopo una chiamata al numero unico 112. La vittima - ha raccontato - di essere stato colpito con una bottiglia rotta da un anziano che poi era scappato a casa. Ed è lì che gli agenti hanno trovato Orazio Fazio, catanese, 74 anni, arrestato per lesione personali. Fazio aveva ancora le mani sporche di sangue. Pare che l'aggressione sia stata scatenata per i difficili rapporti di vicinato. L'anziano è finito ai domiciliari.