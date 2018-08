Questa volta nessuna nota ufficiale inviata agli organi di stampa , come era successo dopo la notizia divulgata dallo stesso sindaco Salvo Pogliese ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa, ma solo un commento social sulla sua pagina Facebook.L'approvazione dell'emendamento al Senato, infatti, secondo Enzo Bianco è il "frutto di un lavoro congiunto. Il Senato - ha scritto ieri sera su Facebook- ha appena approvato un emendamento al Decreto Milleproroghe. Consente di rivedere - ha spiegato - il piano di rientro entro il 24 settembre ed evitare il dissesto al Comune di Catania". Ed insiste sul lavoro di collaborazione. "Un’azione sinergica", scrive."Anche dall’opposizione continuo a lavorare per la mia città! Come è giusto e doveroso. Ma pochi lo fanno". Enzo Bianco pare proprio avere nostalgia di Palazzo degli Elefanti, ma il prossimo 16 agosto vi tornerà in verità. Per quella data è previsto infatti l'insediamento del consiglio comunale di Catania. Scranno che Bianco ha conquistato come primo dei candidati sindaco non eletti.