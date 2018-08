Alessandro Scirè, vittima del tragico incidente avvenuto lo scorso 6 luglio in via Marconi a Fiumefreddo, è morto ieri all'Ospedale Cannizzaro di Catania dove era ricoverato da quasi un mese in Rianimazione. Sono stati giorni di preghiere e speranze per i familiari, gli amici e i colleghi di Alessandro. Alla fine però è arrivata la notizia più terribile e straziante. Un dolore inconsolabile quello che attanaglia l'anima di chi conosceva il giovane 21enne. Due comunità condividono la tragica scomparsa di Alessandro. Da una partela cittadina d'origine del 21enne, e dall'altradove il giovane lavorava come parrucchiere in un negozio."Il giovane Alessandro Scire' oggi è nato al Cielo...Preghiamo per la Sua Anima e per tutti i suoi cari..Dio Padre lo accolga tra la schiera degli Angeli e doni conforto ai suoi cari", scrive Massimo in un gruppo social di preghiera di Mascali.E c'è chi pensa all'angoscia dei familiari. Alla ferita insanabile che crea una tale perdita. "Povero ragazzo... una mamma non si può dare pace.... sopravvivere ad un figlio è una cosa impossibile", scrive una donna in un commento."Riposa in pace fra le braccia del padre e dai conforto alla tua famiglia, piccolo angelo". Ciao Alessandro.