Il rifiuto però non è servito. Il giovane non lo ha lasciato andare e con tono minaccioso lo ha costretto a seguirlo all'interno di un palazzo. Spaventato lo ha seguito. Una volta dentro il criminale lo ha nuovamente minacciato dicendogli che se non gli avesse consegnato i soldi lo avrebbe ucciso con una pistola, che millantava di avere con se, e aggiungeva di essere affiliato di un clan mafioso.Le Volanti sono riuscite a rintracciare, grazie alle indicazioni fornite dalla vittima, il furfante in piazza Duomo. Filippo Storniolo è stato condotto in Questura e tratto in arresto per il reato di rapina aggravata.