trovato in possesso di un coltello modello Butterfly di 23 centimetri, con una lama in acciaio inox lunga 10 centimetri con il quale voleva imbarcarsi. La polizia raccomanda a chi viaggia in questo periodo di vacanze di porre attenzione agli oggetti posti all'interno del bagaglio a mano. Il pericolo è di incorrere in sanzioni, anche penali.