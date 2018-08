Questa mattina, il sindaco Salvo Pogliese ha confermato, infatti, l'avvocato Luca Blasi nel ruolo di presidente della società e nominato nel nuovo Consiglio di Amministrazione gli avvocati Santa Garilli e Giuseppe Petino. Una notizia che arriva dopo l'azzeramento di tutte le cariche apicali delle Partecipate.Ringrazio, pertanto, il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore alle Partecipate Bonaccorsi e tutta l’amministrazione per la fiducia che mi ha voluto dare. Per il futuro continuerò sul solco della strada già intrapresa di rigore e trasparenza". Il dissesto non la preoccupa? "Per niente", risponde il presidente Blasi.