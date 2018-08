Nel corso di un servizio di polizia giudiziaria finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, personale della Squadra Mobile sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”, ha pizzicato al viale Mario Rapisardi Zummo mentre cedeva droga ad un cliente occasionale. Sottoposto a controllo e a contestuale perquisizione personale, il pusher è stato trovato in possesso di una somma di denaro mentre l’acquirente di una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di mezzo grammo. A casa invece i poliziotti hanno trovato 67 grammi di droga e un bilancino di precisione.