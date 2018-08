ocietà Solid Fx Plus, della quale era promotore un noto consulente finanziario catanese, abilitato “all'offerta fuori sede”.Gli investigatori, sotto il coordinamento del procuratore Carmelo Zuccaro stanno ricostruendo tutti i movimenti contabili del promotore catanese e dei suoi possibili complici, che avrebbero venduto, ad almeno 120 clienti, azioni del mercato Forex collegate alla società Solid Fx Plus.con cui si invita ad aprire un conto con poche centinaia di euro per poter vivere di rendita. Una volta acquisito il cliente, la pratica passava al consulente finanziario catanese.l D.Lgs. n. 58/98 posta in essere anche tramite il sito www.solidfxplus.com, consistente nell'offerta e nello svolgimento nei confronti del pubblico italiano dei servizi e delle attività di investimento”. Attività di investimento che sarebbero state promosse in modo illegale, consentendo l'apertura di “conti” di trading per impartire ordini di acquisto o vendita di strumenti finanziari. Consob ha ricostruito le fasi dell'investimento sospetto, “il potenziale investitore – ha scritto - previa registrazione al sito ed apertura di un conto tramite apposito form disponibile on line, ha la possibilità di negoziare sul mercato valutario (Forex) e di fare trading su materie prime, metalli preziosi, CFD e futures attraverso la piattaforma MT4”.il versamento di somme sul conto aperto on line. In particolare, sul sito vengono offerte varie tipologie di conto, denominate "Micro", "Standard", "Premium" e "Vip", distinte soprattutto per l'importo del deposito minimo e per benefit”. Nella sezione del sito, “contattaci”, in calce ad ogni pagine è presente la società Solid Plus Ltd che avrebbe sede a Londra e Dubai.le fiamme gialle stanno analizzando i conti correnti dell'indagato per scoprire i complici e scovare dove siano finiti i risparmi di circa 120 investitori. L’entità della possibile truffa non è ancora quantificabile anche se si parla di qualche milione di euro.I finanzieri stanno anche acquisendo le denunce di chi ritiene di essere stato truffato, molti di loro vivono a Catania, Messina e Reggio Calabria. Chi vuole può inviare una segnalazione a redazione@livesiciliacatania.it IN AGGIORNAMENTO