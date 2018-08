Alla luce dei fatti, personale del Commissariato Borgo-Ognina ha eseguito un controllo di polizia nel panificio, ubicato nel quartiere di San Cristoforo e, a tal riguardo, sono state riscontrate numerose criticità sotto il profilo della sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro, in materia di sfruttamento dei lavoratori, normativa tributaria e regolare assunzione dei lavoratori.hanno lavorato sino ad oggi senza un regolare contratto di lavoro, sottopagati e senza regolare riposo settimanale; l’unica lavoratrice con regolare contratto di lavoro è la figlia del titolare del panificio.con residui di alimenti rinvenuti persino all’interno del bagno e, infine, l’occupazione di parte della strada e del marciapiede con attrezzatura dell’attività. Attese le gravi violazioni riscontrate in materia di tutela dei lavoratori, i poliziotti, unitamente al personale dell’Ispettorato del lavoro, hanno eseguito un altro controllo e, nella circostanza, è stato predisposto un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per le gravi violazioni inerenti l’assunzione dei lavoratori senza regolare contratto di lavoro e circa 30 mila euro di maxi sanzione;il titolare del panificio è stato indagato in stato di libertà per i reati di sfruttamento dei lavoratori, invasione di strada pubblica, sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro e, in particolare uno dei suoi familiari, per minaccia, oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità.