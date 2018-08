Quattro le denunce. I militari si sono avvalsi del supporto del Nucleo Ispettorato per la tutela del Lavoro e del Nucleo Operativo Ecologico e di personale dell'Asp di Catania. L'operazione ha avuto come esito anche la denuncia dell'amministratore unico di una società edile con sede legale a Bronte per l'inidoneità di ponteggi od opere provvisionali, del quadro elettrico di cantiere, del ciglio dello scavo, delle scale metalliche di lavoro e dei servizi igienici assistenziali.per la mancanza di dispositivi di protezione individuale. Il legale rappresentante di una ditta edile con sede legale a Caltanissetta è stato invece denunciato per: inidoneità sistemi di sicurezza del personale atti ad evitare il rischio di caduta accidentale dall'alto e per la mancanza di dispositivi di protezione individuale. La titolare di una ditta edile con sede legale a Paternò è stata denunciata per la mancanza di idonei ancoraggi su scale e ponteggi.