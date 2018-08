Lo ha nominato nella prima seduta il neo eletto Consiglio di Amministrazione che ha affidato la Vice Presidenza a Graziano Nicosia, il più giovane del gruppo, e individuato linee di indirizzo con deleghe operative ai Consiglieri.l’organizzazione e i rapporti istituzionali con la stampa. Francesco Cambria (Cottanera) curerà l’area Ambiente, sostenibilità, tutela del Territorio e fonti di finanziamento per la promozione; Seby Costanzo (Cantine di Nessuno) è delegato alla comunicazione, alle relazioni esterne e verso i soci, marketing, promozione ed eventi; Alberto Aiello Graci (Graci) seguirà l’area evoluzione disciplinare e normative; Federico Lombardo di Monte lato (Firriato) sarà il riferimento per la ricerca e i rapporti con università e organismi tecnici, nonché dell’osservatorio sul mercato; Graziano Nicosia (Nicosia) seguirà l’evoluzione dell’enoturismo, la valorizzazione del sistema di accoglienza e la formazione; Piero Portale (Masseria Setteporte) sarà impegnato nei rapporti istituzionali e del territorio, nonché allo sviluppo di servizi per gli associati.invitato permanente dal Consiglio di Amministrazione nella qualità di past president.per consolidare e sviluppare le posizioni ragguardevoli già raggiunte, avendo assunto un collocamento di tutto rispetto nel panorama delle aree vocate alla produzione di vini di eccellenza.Il Consorzio festeggia nel 2018 i 50 anni della denominazione con 132 contrade a conferma di una diversità con pochi eguali, e si trova di fronte ad una sfida tesa a ricercare innovazione, migliorare continuamente le pratiche di vigneti e cantine e la longevità dei vini prodotti, censire il territorio nei dettagli, rafforzare la rete di relazione con gli stakeholders, onorare la “reputation” di elevatissimo livello che il “brand” ETNA, patrimonio mondiale dell’UNESCO, rappresenta nel mondo con il suo primo posto nel gradimento dei potenziali visitatori dell’Italia. Tante prospettive e tanto ancora da costruire pongono il Consorzio di Tutela dei Vini Etna Doc come un soggetto di cui si sentirà parlare nei consessi più titolati di esperti, addetti ai lavori e winelovers.