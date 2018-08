La Polizia di Stato lo ha tratto in arresto nell’ambito di un'attività finalizzata ad infrenare il fenomeno del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti nel rione San Giorgio. Il personale della Squadra Mobile – Sezione Antidroga ha sottoposto ad un controllo, allo stradale Cravona, l’autovettura Fiat 500 condotta da Maugeri. La perquisizione eseguita sul posto all’interno dell’autovettura ha dato esito negativo. A quel punto i poliziotti si sono spostati a casa e hanno trovato 3 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di grammi 50, nonché 3 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e una somma di denaro, sequestrata in quanto ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio. Espletate le formalità di rito, Giovanni Maugeri è stato associato presso il carcere di Catania “piazza Lanza” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.