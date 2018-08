La sua auto, parcheggiata, è stata danneggiata durante il turno di lavoro. Questo pomeriggio, intorno, alle 14 è scoppiata una rissa in piazza Turi Ferro (ex piazza Spirito Santo) vicino al chiosco. I protagonisti della lite sono il parcheggiatore della zona e il titolare di un locale, il primo con un oggetto ha spaccato il vetro destro posteriore dell'auto del giovane dipendente, che ha sporto denuncia. Sul posto sono intervenuti i poliziotti e anche alcuni militari dell'esercito. Una volta accertato quanto è accaduto il parcheggiatore è stato accompagnato in Questura. Il ristoratore, rimasto ferito nel corso della colluttazione, è stato medicato dai sanitari allertati dalle forze dell'ordine. Ancora in fase di accertamento i motivi che hanno scatenato la violenta lite.