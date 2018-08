Asp di Catania, immessi in servizio 20 infermieri e 2 radiologi

L’immissione in servizio dei due dirigenti radiologi avviene, invece, a conclusione della procedura di mobilità attivata, per titoli e colloquio, tra enti del Comparto sanità, con priorità alla mobilità regionale, pubblicata sulla GURI, serie concorsi, n. 19 del 6 marzo 2018.

È stata conclusa la procedura di mobilità per dirigente medico di anestesia, con l’immissione in servizio di 1 dirigente anestesista; e sono in fase di immissione 4 dirigenti medici di Mcau e 27 tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro.

Per gli infermieri il contratto a tempo indeterminato arriva grazie allo scorrimento della graduatoria di bacino Catania-Ragusa-Siracusa.«Gli Uffici e le Commissioni all’uopo nominate stanno lavorando portando a termine le diverse procedure attivate - afferma il dottor Giuseppe Giammanco, direttore generale dell’Asp di Catania -. Al fine di allineare il turnover del personale e il suo potenziamento ai fabbisogni di salute, dopo aver stabilizzato 90 precari, concluderemo quanto più celermente anche le stabilizzazioni previste dal comma 2 del decreto Madia e le mobilità per avviare, così, secondo le indicazioni dell’Assessorato regionale alla Salute, la stagione concorsuale».Sul versante delle stabilizzazioni, l’ultimo step per le procedure prevista daldel Dlgs 75/2017 riguarda 3 posti di, il cui avviso, già pubblicato sulla GURS del 29 giugno 2018 è stato pubblicato sulla GURI del 17 luglio 2018.Per quanto attieneallastabilizzazione del personale precario, di comparto, in possesso dei requisiti indicati daldel Dlgs 75/2017, con delibera n. 2873 del 31 luglio si è provveduto all’ammissione dei candidati alle relative procedure, che riguardano: 5 collaboratori professionali sanitari (vari profili) e 1 assistente sociale.Sul fronte concorsi, sulla GURS, serie concorsi, n. 9 del 29 giugno 2018, sono stati pubblicati i bandi per la copertura a tempo pieno e indeterminato di:- 49 posti di dirigente medico di Medicina e chirurgia d’accettazione e urgenza - MCAU;- 20 posti di dirigente medico di Anestesia e rianimazione;- 11 posti di dirigente medico di Radiodiagnostica;Entro la prima metà del mese di agosto il bando sarà pubblicato sulla GURI, serie concorsi. Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione.