Scontro auto-moto in via San Giuseppe La Rena

Intorno alle 13:00 due auto, un'Audi e una moto Aprila, si sono scontrate. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Corpo Forestale del Distaccamento di Catania per prestare i primi soccorsi alle persone e impedire altri incidenti. Viabilità e traffico veicolare non hanno subito gravi contrattempi grazie al lavoro del personale Forestale. Il giovane centauro è stato trasportato in ospedale con un'ambulanza. I vigili urbani sono intervenuti per i rilievi del caso.