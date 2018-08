Nell'incertezza generata dal possibile dissesto del Comune di Catania, e con un ritardo nei pagamenti anche superiore ad un anno, in assenza di un intervento immediato le cooperative sociali non saranno più in grado di svolgere la propria attività", scrivono.

Una funerea previsione da scongiurare a tutti i costi. "

Ciò ancor di più per il fatto che la sola notizia del rischio dissesto ha causato l’immotivata sospensione dei pagamenti da parte degli uffici con ciò aggravando la già drammatica situazione delle cooperative, che da anni, con senso di responsabilità e attenzione ai bisogni sociali, hanno anticipato costi garantendo la continuità dei servizi", spiegano gli operatori invitando l’amministrazione comunale "a sbloccare i pagamenti, procedendo con immediatezza almeno ad alcune mensilità per consentire di mantenere attivi i servizi senza causare gravi disagi all'utenza già caratterizzata da condizioni di difficoltà sociale".

Le cooperative si sono, inoltre, appellate alla deputazione e ai membri del governo per sollecitare un intervento sottolineando il potenziale disastro in termini occupazionali e sociali. Il settore conta infatti circa mille addetti. Nel frattempo i sindacati si stanno organizzando. Domani, infatti, si terrà un direttivo unitario di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Due i temi all'ordine del giorno: il dissesto del Comune di Catania e il ritardo dei pagamenti agli operatori delle cooperative sociali.

