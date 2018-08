Domani mattina, nei locali della Circoscrizione di Monte Po, ci sarà la proclamazione dei 36 consiglieri comunali eletti del Comune Catania da parte dell’Ufficio Centrale diretto dal presidente di sezione del Tribunale di Catania, la giudice Maria Rosaria Acagnino.È stato necessario eseguire un controllo dei verbali compilati dai presidenti di seggio. Sono stati convocati un centinaio di presidenti, soprattutto quelli alla prima esperienza. Sono stati chiamati dall'Ufficio per chiarire alcuni punti sulle operazioni di scrutinio. Innumerevoli gli errori rivelati nel corso del riconteggio. Un dato su tutti: rispetto ai voti di lista “provvisori” pubblicati dal Comune sulla base dei dati riferiti dai presidenti di sezione, pari complessivamente a 122.867, l’Ufficio Centrale ha “trovato” quasi 1.000 voti in più, che sono stati ripartiti in modo proporzionale tra tutte le liste.Alla fine l'ha spuntata il candidato, supporter del neo sindaco di Catania. Ma gli equilibri comunque non cambiano a livello di maggioranza in quanto Forza Italia perde uno scranno. In prima battuta si dava per vincente la candidata Alessia Trovato.Altre novità riguardano la lista espressione del deputato dem Luca Sammartino, Catania 2.0. Il terzo seggio lo conquistaEnzo Bianco;Giovanni Grasso, Lidia Adorno, Emanuele Nasca, Valeria Diana, Giuseppe Fichera, Graziano Bonaccorsi;Alessandro Messina, Antonino Penna, Manfredi Zammataro;Giuseppe Castiglione, Sebastiano Anastasi, Orazio Grasso, Alessandro Campisi;Salvatore Giuffrida, Bartolomeo Curia, Luca Sangiorgio, Agatino Giusti, Salvatore Peci;Giuseppe Gelsomino, Francesca Ricotta, Mario Tomasello;Francesco Saglimbene, Sara Pettinato, Gaetano Russo;Santi Bosco, Angelo Scuderi, Giovanni Petralia, Maria Rotella, Dario Grasso;Daniele Bottino, Salvatore Di Salvo, Lanfranco Zappalà;Andrea Barresi, Paola Parisi, Carmelo Nicotra.