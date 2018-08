Bronte, Di Mulo entra in giunta al posto di Triscari

Giuseppe Di Mulo, 44 anni, assicuratore, sposato con una bambina è consigliere comunale da 2 consiliature.

Presenti alla cerimonia di nomina diverse autorità ed ex consiglieri.

“Ringrazio il sindaco per la fiducia. – ha affermato il neo assessore – Fra le deleghe che mi verranno affidate so di dovermi occupare di attività produttive, per ricreare la necessaria sinergia fra i commercianti e le istituzioni”.

“Auguro a Giuseppe Di Mulo ed Angelica Catania un buon lavoro – ha affermato il sindaco - e ringrazio anche Vittorio Triscari per il contributo fornito”.

Il sindaco Graziano Calanna ha nominato assessore il consigliere dei “Centristi per Bronte”, Giuseppe Di Mulo, che sostituirà Vittorio Triscari. Contemporaneamente il sindaco ha nominato esperto a titolo gratuito per la Sanità il consigliere Angelica Catania.