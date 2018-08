, sindaco di Gravina come membro del consiglio direttivo. Soddisfatto il presidente Santi Rando, il sindaco di Tremestieri per la sensibilità e la compattezza dimostrata da tutti i sindaci dell'ambito catanese. "Abbiamo ottenuto un risultato importantissimo - ha detto - proseguendo sul percorso già tracciato dalla assemblea con l'approvazione del Piano d'azione lo scorso 31 maggio. Un ringraziamento va al sindaco della città metropolitana Salvo Pogliese - ha aggiunto - con il quale stiamo cercando di portare avanti un'azione di rinnovamento che miri a far uscire quanto prima il territorio dell'atto Catania da una condizione di arretratezza nella gestione dei servizi idrici rispetto al contesto nazionale". Il presidente ha tenuto a precisare che il risultato ottenuto è importante dimostra come vi sia una nuova maturità del territorio.